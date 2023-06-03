كاساس في مرمى الانتقادات بعد الإعلان عن قائمة العراق لمعسكر إسبانيا

2023/06/03 | 18:48 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق سيواجه كولومبيا في لقاء ودي (مايك كيريف/ Getty)

تعرض خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، لانتقادات لاذعة، بعد القائمة التي أعلنها لمعسكر إسبانيا الذي سيقام في الفترة من 12 إلى 20 من يونيو/ حزيران الحالي في مدينة خيريز الإسبانية.

ووجه كاساس، الجمعة، الدعوة لـ27 لاعباً في المعسكر الذي تتخلله مواجهة منتخب كولومبيا ودياً، في السادس عشر من الشهر ذاته، مع عودة بشار رسن وهمام طارق وسعد ناطق، إضافة لمهند علي ميمي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وبعدها، كان مساعد لويس إنريكي في الجهاز الفني للمنتخب الإسباني في مرمى الانتقادات، حيث أكد حيدر محمود قائد منتخب العراق السابق، أن القائمة تسببت بصدمة للشارع الرياضي، وأن العديد من الأسماء لا تستحق الوجود فيها.

وأضاف في تصريحه لبرنامج "كورة"، الذي يعرض على قناة "الفرات" العراقية: "كاساس لم يكشف حتى الآن عن قدراته وربما لا يكون التتويج بكأس الخليج قياساً له.



هناك العديد من اللاعبين الذي يستحقون الوجود ولم توجه لهم الدعوة.



إبراهيم بايش غاب لفترة طويلة بسبب العقوبة، فكيف يجري استدعاؤه؟".

وفي الحوار ذاته، قال سامي بحت، المدير الفني السابق لأندية الشرطة والديوانية: "العديد من الأسماء عليها مشكلة كبيرة، لو اختار مدرب محلي هذه التشكيلة لتعرض لأقسى الانتقادات".

أما الدولي العراقي السابق بسام رؤوف، فقد أكد خلال تصريحات لقناة "الرابعة الرياضية": "القائمة هي الأكثر غرابة رغم وجود عدد من اللاعبين الرائعين، لكنها افتقرت في بعض المراكز للأعمار الشابة والموهوبة".

وأردف قائلاً: "القائمة شهدت التركيز على إعطاء الفرصة الأخيرة لبعض اللاعبين من الحرس القديم.



بحسب تقدير كاساس، فإن الأندية الجماهيرية لم تعطِ النوعية المميزة التي يحتاجها، لذا اختزل أربعة أندية جماهيرية بتسعة لاعبين فقط، ثلاثة منهم حراس مرمى".

المحلل واللاعب السابق بسام رؤوف لـ"الرابعة الرياضية":-قائمة المنتخب العراقي لمعسكر إسبانيا هي الأكثر غرابة رغم وجود عدد من اللاعبين الرائعيين، لكنها افتقرت في بعض المراكز للأعمار الشابة والموهوبة.-القائمة شهدت التركيز على إعطاء الفرصة الأخيرة لبعض اللاعبين من الحرس القديم،… pic.twitter.com/yox6wUfX0l

— قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) June 3, 2023

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