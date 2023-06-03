النزاهة: ضبط مخالفات وتلكؤ في مشروعين بكلفة 41 مليون دولار بالبصرة

2023/06/03 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، عن مخالفات في عقد وتلكؤ في تنفيذ مشروع بكلفة (41,000,000) مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى إحالة العقود إلى شركات أمريكية وأوربيـة وعربيـة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان للهيئة، إن "ملاكاتها في مديرية تحقيق البصرة رصدت مخالفات في عقد بكلفة (22,000,000) مليون دولار أميركي أبرمته شركة نفط البصرة - هيأة تشغيل غرب القرنة مع شركتي اكسون موبيل الأمريكيـة وبتروفاك البريطانية".

وأضافت الدائرة، أن "شركة نفط البصرة قامت بتأجير عدد من الكرفانات؛ لتنفيذ العقد الخاص بالتدريب المهني لكوادرها؛ على الرغم من وجود عدد من البنايات الفارغة، فضلا عن شراء مواد للتدريب من الإمارات بمبالغ كبيرة، علما أن تلك المواد موجودة في الأسواق المحلية".

وتابعت، أن "فريق المديرية انتقل إلى هيأة تشغيل الزبير في الشركة ذاتها، وتمكن من ضبط أوليات مشروع ماء البراضعية البالغة كلفته (19,000,000) مليون دولار أمريكي، وبما يعادل أكثر من (25,000,000,000) مليار دينار عراقي، ضمن المنافع الاجتماعية للشركة؛ لوجود تلكؤ في تنفيذه"، لافتة إلى أن "المشروع تمت إحالته إلى شركتي " ايني" الإيطالية و"صن مصر" المصريـة؛ لغرض تنفيذه منذ العام 2020".

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