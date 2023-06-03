السامرائي: أهمية كبرى في فتح التعاون المشترك مع بريطانيا

2023/06/03 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تحالف العزم، مثنى عبد الصمد السامرائي، على ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق وبريطانيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقته (بغداد اليوم)، ان السامرائي استقبل في مكتبه اليوم السبت السفير البريطاني برايسون ريتشاردسون لدى العراق، وشدد على ان هناك أهمية كبرى في فتح التعاون المشترك مع بريطانيا في المجالات كافة لما تملكه من تجارب وخبرات".

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات تحالف العزم.

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