2023/06/03 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أعلن المركز العربي في واشنطن للبحوث والدراسات الامريكية اليوم السبت، ان العراق وبسبب المتغيرات الجوية والسياسة المائية الحالية بات واقعا تحت تأثير "دوامة انحدار" تهدد أمنه الغذائي والمائي بشكل "غير مسبوق".

وأوضح المركز بحسب تقرير له ترجمته (بغداد اليوم)، ان اجتماع التغير المناخي مع المعطيات السياسية العراقية والصراعات غير المعلنة مع دول المنبع والمسار لنهري دجلة والفرات بالإضافة الى سياسته المائية المتقادمة وضعت البلاد الآن "في دوامة خطر مستمرة الانحدار ستؤدي في النهاية الى تهديد امنه الغذائي بالإضافة الى قدرته على حل مشاكله الداخلية".

وكشف المركز أيضا خلال تقريره ان الدراسة التي أجريت على نهري دجلة والفرات اثبتت بان تركيا نجحت بـ "تقليل حصة العراق المائية عبر سدودها بنحو 80% منذ العام 1975 وحتى اليوم"، مشيرة الى ان السلطات العراقية المتعاقبة لم تتخذ أي إجراءات فعلية لمنع تركيا من السيطرة على مياه العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز واشنطن: تركيا استحوذت على 80% من مياه العراق وحكوماته صامتة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز واشنطن: تركيا استحوذت على 80% من مياه العراق وحكوماته صامتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).