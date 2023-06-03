احيلت لشركات اميركية واوروبية وعربية.. تلكؤ بمشاريع بـ41 مليون دولار بالبصرة

2023/06/03 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن مُخالفاتٍ في عقدٍ وتلكؤ في تنفيذ مشروعٍ بكلفة (41,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، مُشيرةً إلى إحالة العقود إلى شركاتٍ أمريكيَّةٍ وأوربيَّـةٍ وعربيَّـةٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "ملاكاتها في مُديريَّة تحقيق البصرة رصدت مُخالفاتٍ في عقدٍ بكلفة (22,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ أبرمته شركة نفط البصرة - هيأة تشغيل غرب القرنة مع شركتي اكسون موبيل الأمريكيَّـة وبتروفاك البريطانيَّـة".

الدائرة أشارت إلى أنَّ "شركة نفط البصرة قامت بتأجير عددٍ من الكرفانات؛ لتنفيذ العقد الخاصّ بالتدريب المهنيّ لكوادرها؛ على الرغم من وجود عددٍ من البنايات الفارغة، فضلاً عن شراء موادّ للتدريب من دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة بمبالغ كبيرةٍ، علماً أنَّ تلك المواد موجودة في الأسواق المحليَّـة".

وأضافت إنَّ "فريق المُديريَّة انتقل إلى هيأة تشغيل الزبير في الشركة ذاتها، وتمكَّن من ضبط أوليَّات مشروع ماء البراضعيَّـة البالغة كلفته (19,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، وبما يعادل أكثر من (25,000,000,000) مليار دينار عراقي، ضمن المنافع الاجتماعيَّة للشركة؛ لوجود تلكؤ في تنفيذه"، لافتةً إلى أنَّ "المشروع تمَّت إحالته إلى شركتي " ايني" الإيطاليَّة و"صن مصر" المصريَّـة؛ لغرض تنفيذه منذ العام 2020".

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