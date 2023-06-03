ترجيحات نيابية بتمرير الموازنة منتصف الاسبوع الحالي

2023/06/03 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو مجلس النواب طالب اليساري، وصول مسودة قانون الموازنة العامة الى رئاسة مجلس النواب.

وقال اليساري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مجلس النواب سيعقد جلسة التصويت على الموازنة منتصف الاسبوع الحالي”.

واضاف ان “الصيغة النهائية للمشروع تم الاتفاق عليها من قبل جميع الاطراف ولن يكون هناك خلاف جديد حولها”.

في حال عدم نجاح المجلس في إقرار الموازنة خلال هذا الأسبوع، سيتعين على البرلمان تمديد الفصل التشريعي للمرة الثانية.

يُذكر أن الفصل التشريعي مدد في أيار الماضي لمدة شهر واحد ينتهي في التاسع من حزيران الحالي من اجل اقرار الموازنة.

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