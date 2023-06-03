بعد أداء اليمين.. أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية قرن تركيا

2023/06/03 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة.



مضيفا أن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة.

جاء ذلك خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح مؤسسة الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، أثناء زيارته للضريح عقب أدائه للقسم الدستوري بالبرلمان.

وقال أردوغان: “خلال السنوات الخمس المقبلة سنواصل العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا”.

وأضاف: “نؤمن بأن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة”.

وختم قائلا: “بصفتي الرئيس الثاني عشر للجمهورية، سأواصل الدفاع عن الأخوة الأبدية لأبناء شعبنا، والعمل على تنمية بلدنا والنهوض بدولتنا”.

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