مسؤول أميركي كبير إلى الصين في زيارة

2023/06/03 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه مسؤول أميركي كبير، إلى بكين، الأحد، بحسب ما أعلنته الخارجية الأميركية، السبت، بينما تسعى واشنطن إلى تخفيف التوتر بين القوتين المتنافستين

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