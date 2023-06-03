لتخفيف التوترات.. وزير الدفاع الأمريكي يدعو لمزيد من الحوار مع الصين

2023/06/03 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى مزيد من الحوار مع الصين لتخفيف التوترات السياسية.وقد حضر أوستن ونظيره الصيني لي شانغ فو، مؤتمر قادة الأمن المنعقد في سنغافورة.

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