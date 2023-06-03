2023/06/03 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت،مع سفير إيطاليا ماوريتسيو كريكانتي مشروع طريق التنمية .وذكر بيان لمكتبه تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يبحث مع سفير إيطاليا مشروع طريق التنمية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبحث مع سفير إيطاليا مشروع طريق التنمية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبحث مع سفير إيطاليا مشروع طريق التنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).