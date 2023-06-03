الكاتب السوفياتي ميخائيل بولغاكوف يؤجج حربا ثقافية في كييف

2023/06/03 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – شكّل رشّ طلاء أحمر على اللوحة التذكارية في كييف للكاتب السوفياتي ميخائيل بولغاكوف، مؤلف كتاب “المعلّم ومارغريتا”، مؤشراً يعكس الحرب الثقافية الكامنة في أوكرانيا.واللوحة التذكارية معلّقة على واجهة منزل يعود إلى القرن التاسع عشر نشأ فيه الكاتب الأوكراني الشهير المتحدر من العاصمة كييف، واستحال متحفاً في أوائل تسعينيات […]

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