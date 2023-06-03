مقتل شرطي مصري و ثلاثة جنود إسرائيليين عند الحدود

2023/06/03 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس (أ ف ب) – قتل ثلاثة جنود إسرائيليين وعنصر أمن مصري السبت أثناء تبادل لإطلاق النيران في حادث نادر على الحدود بين البلدين ما زالت ظروفه غامضة.من جانبها، قالت مصر إن “عنصر أمن” كان يقوم بمطاردة مهربي مخدرات قام باختراق الحدود بين البلدين ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.في البداية، قال الجيش […]

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