مستشار السوداني يتوقع التصويت على الموازنة خلال أقل من 10 أيام

2023/06/03 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم السبت، موعد التصويت على مشروع موازنة 2023 في مجلس النواب.

وقال الشمري، إنه "من المؤمل التصويت على الموازنة المالية خلال أقل من عشرة أيام، والاختلاف بشأن المواد التي تخص الإقليم يجب أن يبقى في إطاره الفني وعدم تحويله إلى خلاف سياسي".

وأضاف متحدثاً عن متبنيات الموازنة،" أقول بضرس قاطع إن موازنة 2023 أول موازنة ستنصف محافظات الوسط والجنوب، وعند إقرارها ستتحول هذه المحافظات إلى ورشة عمل كبيرة وتنطلق مشاريع كبرى لم تشهدها منذ 50 سنة".

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