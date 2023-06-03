السوداني والسفير الإيطالي يبحثان

2023/06/03 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، الشركات الإيطالية للاستثمار في العراق.

وذكر مكتب السوداني في بيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، اليوم السبت، السفير الإيطالي في العراق ماوريتسيو كريكانتي".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل في مجال الاقتصاد والاستثمار وسبل تطويره، كما شهد اللقاء التطرق إلى مشروع العراق الأكبر المتمثل بطريق التنمية، ومشاريع ميناء الفاو والمدينة الصناعية والمدينة السكنية".

ودعا السوداني بحسب البيان، الشركات الإيطالية إلى "الاستثمار في العراق الذي يشهد حركة استثمار واسعة، وسيكون لقطاع السكن نصيب كبير فيها"، مؤكداً أن "الحكومة وفرت بيئة استثمارية ملائمة تسعى من خلالها إلى الوصول لحالة التكامل الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة".

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