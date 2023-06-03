2023/06/03 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حفل تنصيبه لولاية رئاسية جديدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباشر | حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة قناة التغيير الفضائية.

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