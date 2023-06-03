مستشار السوداني السياسي يتوقع موعد إقرار الموازنة ويوضح أهم متبنياتها

2023/06/03 | 19:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق كان نقطة الارتكاز في الاتفاق السعودي- الإيراني.

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