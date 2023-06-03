دراسة بريطانية: العراقيون أصيبوا بالكآبة واثار سلوكية بسبب كورونا

2023/06/03 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت دراسة قام بها (بايو ميد سنتر) البريطاني عن تعرض العراقيين الى "كآبة شديدة" واعراض صحية وسلوكية أخرى نتيجة لحظر التجوال والاغلاق الذي فرضته الحكومة العراقية على البلاد خلال انتشار فيروس كورونا في الأعوام الثلاث الماضية.

وأوضحت الدراسة التي ترجمتها (بغداد اليوم)، ان العراقيين الذين تم دراستهم اثبتوا تعرضهم الى "كآبة، انخفاض في النشاط البدني والذهني، بالإضافة الى انخفاض شديد في نوعية الحياة" نتيجة للاغلاق الذي تعرضت له البلاد نتيجة لانتشار الفيروس، مبينة ان العراقيين ما يزالون حتى اليوم غير متعافين بالكامل من الاثار النفسية بسبب الجائحة.

وأشارت الدراسة أيضا الى ان التأثيرات المباشرة للحظر المفروض على البلاد قادت الى "ارتفاع" في مخاطر التعرض للإصابة بالفيروس لما قالت انه ارتباط وثيق بين مناعة الافراد وحالتهم المزاجية التي تأثرت سلبا خلال فترة الحظر، موضحة أيضا ان نسبة النشاط الجسدي كان لها تاثير اخر أظهرت الدراسة ان الرجال خلاله كانوا اكثر عرضة لقلته من النساء في البلاد، بحسب وصفها.

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