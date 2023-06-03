مركز استخباري امريكي: فصيل مسلح يستعد لمهاجمة القوات الامريكية في العراق

2023/06/03 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت موقع سايت انتجلنس كروب المعني بالشؤون الاستخباراتية الامريكية، عن حصوله على وثائق تثبت معرفة الاستخبارات الامريكية بوجود نوايا لاحد الفصائل المسلحة العاملة في العراق باستهداف القوات الامريكية قريبا.

وقال الموقع بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان فصيلا مسلحا فاعلا داخل العراق انهى استعداداته مؤخرا لشن "حملة" تستهدف عناصر القوات الامريكية المتواجدة داخل العراق وخصوصا في قاعدة عين الأسد والسفارة الامريكية، دون إيضاح المزيد من التفاصيل.

يشار الى ان التطور الجديد يأتي عقب تقارير أمريكية نشرتها (بغداد اليوم) في وقت سابق تحدثت عن "فترة سلام وهدنة" عقدتها الفصائل المسلحة مع القوات الامريكية من خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضحة ان الفصائل "ترغب بمنح السوداني فرصة لاصلاح الأوضاع الداخلية"، بحسب وصفها.

وكان فصيل مسلح جديد في العراق، يطلق على نفسه اسم "المقاومة الإسلامية - كتائب الصابرين" أعلن أمس البدء بمقاتلة القوات الأميركية في العراق، متهماً حكومة محمد شياع السوداني بأنها "متهاونة مع الاحتلال".

ومنذ تشكيل حكومة السوداني، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي تشكل الفصائل المسلحة المنضوية ضمن "الحشد الشعبي" جزءاً أساسياً منها، تراجعت حدة خطاب تلك الفصائل ضد الاحتلال الأميركي في العراق، كما توقفت عن تنفيذ الهجمات ضد المصالح الأميركية في البلاد.

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