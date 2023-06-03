2023/06/03 | 20:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / حملت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، اليوم السبت، النظام السعودي، الجرائم التي ارتكبت في اليمن والبحرين والمؤامرات التي طالت العراق وفلسطين وسوريا ولبنان.وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الأمة الإسلامية ابتُليت بأنظمة طاغوتية ظالمة، يمثل الكيان السعودي أنموذجا صارخا لها، إذ بلغ حدا من الإجرام والتعسف لا يمكن السكوت عنه […]

ظهرت المقالة تنسيقية المقاومة: لا خيار غير المقاومة لإنهاء تسلط النظام السعودي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنسيقية المقاومة: لا خيار غير المقاومة لإنهاء تسلط النظام السعودي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنسيقية المقاومة: لا خيار غير المقاومة لإنهاء تسلط النظام السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).