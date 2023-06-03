2023/06/03 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز نادي مانشستر سيتي، لقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، وحافظ على آماله في استكمال ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، بعد الفوز 2-1 على مانشستر يونايتد في النهائي الذي جرى، السبت، على ملعب ويمبلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي يحرز كأس الاتحاد الإنكليزي.. ويعبد الطريق لثلاثية تاريخية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي يحرز كأس الاتحاد الإنكليزي.. ويعبد الطريق لثلاثية تاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).