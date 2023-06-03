المالية النيابية توضح حقيقة فقدان الموازنة لجدواها الاقتصادية

2023/06/03 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، حقيقة فقدان الموازنة لجدواها الاقتصادية بسبب تأخيرها.

وقال جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” من غير الواقعي الحديث عن فقدان الموازنة لجدواها الاقتصادية بسبب تاخيرها”، مبيناً ان “هذه الموازنة لثلاث سنوات وهذا يعني ان نهاية العام لن يكون هنالك اغلاق للحسابات الختامية، ولذلك فان اي حديث عن فقدانها جدواها الاقتصادية غير صحيح لان الموازنة الحالية لسنة واحدة الا انها ستكون مستمرة”.

واضاف، ان “الاموال المتبقية لدى المؤسسات في نهاية العام تعاد الى الدولة و تبقى لغرض اكمال المشاريع”.

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