هل تنجح سياسة تحديد نسل اختيارية في العراق؟

2023/06/03 | 20:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حذر نواب عراقيون من الارتفاع الكبير في عدد السكان في...

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