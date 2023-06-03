2023/06/03 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة الطاقة، اليوم السبت، عن وضبط يستخدم لتهريب المشتقات النفطية في محافظة النجف الأشرف. وذكرت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/.أن “مفارز لواء شرطة الطاقة السادس بالاشتراك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط وكر لتهريب النفط في النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وكر لتهريب النفط في النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وكر لتهريب النفط في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).