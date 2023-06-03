المالية النيابية تكشف سبب

2023/06/03 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصفت للجنة المالية النيابية، القطاع المصرفي في العراق بـ"المتخلف ولم يتطور إلى الآن" منتقدة "شروط السلف كون اغلبها تعجيزية".

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ(بغداد اليوم)، ان :"المصارف تطلب الحكومة مليارات الدنانير بل تصل حتى إلى ترليونات ما جعل هذه المصارف تطرح سلفا بشروط تعجيزية على المواطن وبالتالي جعل استثمار تلك الفرص من المواطنين ضعيفاً والسبب هذه الشروط".

وأضاف كوجر، ان "القطاع المصرفي متخلف ولم يتحول إلى قبلة إلى المستثمرين والصناعيين والمواطنين، لذا يجب ان تكون هذه المصارف بوابة لمنح القروض الميسرة كدعم للقطاع الخاص بدل توجه المواطن الى التعيين" داعيا "الحكومة الى تسديد مابذمتها من مبالغ إلى المصارف لكي تعيد الأخيرة قراراتها بشأن دعم المواطنين".

وكان مصرف الرافدين، أعلن مؤخراً منحه قروض للمواطنين والموظفين لشراء وحدات سكنية استثمارية، وبحسب تعليماته للقروض فان "أقصى حد للقرض لشراء الوحدة السكنية يكون ٣٠٠ مليون دينار وتكون مدة القرض 20 سنة ونسبة الفائدة 6% مع فترة امهال 6 أشهر".

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