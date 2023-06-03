بديالى.. تقرير يرصد نشاط

2023/06/03 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن مضمون تقرير بشأن نشاط "الحقيبة الإعلامية" لداعش الارهابي فيما يسمى "ولاية ديالى".

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "داعش لم يصدر سوى 10 بيانات خلال الثلث الاول من 2023 حول ولاية ديالى وهو الاقل والاضعف بعد 2014".

واضاف، أن" 7 من بياناته كانت تحمل اخبار مضللة وكاذبة ما يؤكد ضعفه خاصة مع فقدانه 7 من اهم قياداته في ضربات جوية جرت في 4 مناطق خلال 2023".

واشار الى أن" اغلب بيانات (داعش) تنشر من خارج البلاد بتقنيات تحظى بدعم فني واضح وهذا يدلل على وجود دعم خارجي واضح لإبقاء زخمه في المشهد العام".

وفي الآونة الأخيرة وجه صقور الجور العراقي، ضربات موجعة للخلايا الإرهابية في ديالى ولاسيما ضمن سلاسل جبال حمرين.

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