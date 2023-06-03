مذكرات أديب مصري في الموصل (3)

2023/06/03 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزء الثالث القاهرة – علي حسن مطاعم شارع الدواسة و الموصل 1980 في شارع الدواسة؛ عشرات المطاعم؛ بعد أن التحقت بالمدرسة المتوسطة المركزية للبنين، تعرفت على أقراني من أبناء مدينة الموصل “أم الربيعين”.عرب وأكراد، آشوريون وكلدان، مسيحيون ومسلمون، سُنة وشيعة، إيزيديون وصابئة.لم أرَ يومًا خلافًا نجمَ بين عرقين أو جنسين، أو صراعًا نشب […]

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