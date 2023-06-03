2023/06/03 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a4F9-t_tZTg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واير السحب يفجر مواجهة مسلحة في بغداد | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واير السحب يفجر مواجهة مسلحة في بغداد | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).