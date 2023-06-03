2023/06/03 | 20:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 72gvOZCV__U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب || معول الاطار يحطم "الضرورات" السابقة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب || معول الاطار يحطم "الضرورات" السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).