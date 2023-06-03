3 ملايين مصري فقدوا أعمالهم لهذا السبب

2023/06/03 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن في مصر محمد صالح، تفاصيل تراجع أسعار الأغذية عالمياً، موضحاً أن هناك العديد من التجار خسروا أموالا طائلة بسبب تخزين السلع.

وأضاف صالح، أن الحكومة قامت بالإفراج عن السلع والمنتجات كما قامت بتخصيص 2.1 مليار دولار من أجل الإفراج عنها، مما ساعد على انخفاض أسعارها.

وتابع قائلا إنه وأثناء الأزمة المتعلقة بالدواجن، هناك العديد من التجار وصغار مربي الدواجن توقفوا عن تربية الدواجن، كما أن هناك أكثر من 3 ملايين شخص فقدوا عملهم بسبب الأزمة التي ضربت السوق.

وأوضح صالح أن أسعار الدواجن تراجعت ولكن مازالت الآن أقل من سعر التكلفة، مشددا على أهمية الإعلان عن أسعار التكلفة سواء بالانخفاض أو الارتفاع، ووفقا لاحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الأغذية عالميا لن يشمل انخفاض أسعار الدواجن بسبب ارتفاع أسعار التكلفة، موضحا أهمية وجود مبادرات تمويلية بسعر فائدة أقل حتى يعود صغار المربين مرة أخرى.

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