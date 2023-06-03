أمين بغداد يعلن إكساء مليون متر مربع من شوارع العاصمة

2023/06/03 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، السبت، إنجاز أعمال إكساء مليوني متر مربع من أصل 4 ملايين متر مربع ضمن حملة الإكساء التي انطلقت في شهر آذار الماضي.

وقال بيان للأمانة، إن "كاظم أجرى جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير وإكساء الشوارع الرئيسة ضمن قاطع بلدية الشعب ومنها شارع القدس".

وأكد كاظم، أن "أمانة بغداد تستكمل الحملة التي أطلقتها لإكساء 4 ملايين م2 من شوارع العاصمة، إذ نشرف على المراحل النهائية لإكساء وتطوير شارع القدس ضمن قاطع بلدية الشعب للمقطع الممتد من شارع التجار لغاية ساحة 83 بطول 3 كم".

وأضاف، أن "دائرة المشاريع أكملت أعمال صيانة وإدامة الجزرات الوسطية ورصف الأرصفة بحجر المقرنص ومد القالب الجانبي ومن ثم أعمال الإكساء والصبغ والتخطيط بالعلامات المرورية ليكون شارعاً نموذجياً ينضم للشوارع النموذجية الأخرى التي أكملتها أمانة بغداد بوقت سابق بمدينة بغداد".

وتابع، أن "حملة الإكساء التي تم إطلاقها في الشهر الثالث من هذا العام والتي تشمل 4 ملايين م2 تم إنجاز أكثر من 2 مليون متر2 منها والحملة مستمرة لإنجاز المتبقي منها خلال الأيام المقبلة".

وأكد كاظم، "وجود حزمة أخرى من مشاريع الإكساء ستشمل المحلات السكنية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

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