2023/06/03 | 20:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذريعة جديدة..ما هدف واشنطن من العودة لـ”التنف”؟ (فيديو)

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ما هدف واشنطن من العودة لـ”التنف”؟ (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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