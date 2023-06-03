2023/06/03 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، رحيل نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسميا عن الفريق بنهاية هذا الموسم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. ميسي يودع "سان جرمان" والنادي يوجه له "رسالة شكر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. ميسي يودع "سان جرمان" والنادي يوجه له "رسالة شكر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).