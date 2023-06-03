أحرز هدفًا بـ

2023/06/03 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل إيلكاي غوندوغان هدفين، قاد من خلالهما فريقه مانشستر سيتي للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/2، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "ويمبلي"، السبت، ضمن نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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