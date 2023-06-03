2023/06/03 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق النجف فوزاً مثيراً على مضيفه

دهوك، بتغلبه عليه بأربعة أهداف لهدفين

اليوم السبت.

وتواجه الفريقان على ملعب دهوك لحساب

مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري

الممتاز لكرة القدم.

وسجل رباعية “غزلان ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف يفوز برباعية على دهوك بالدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف يفوز برباعية على دهوك بالدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).