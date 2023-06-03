القاسم يفرض التعادل على الحدود

2023/06/03 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل الحدود مع القاسم بنتيجة (0-0)

اليوم السبت بملعب الشعب الدولي، في

افتتاح الجولة 32 من الدوري العراقي

الممتاز.

وسنحت للحدود عدة فرص للتسجيل في أوقات

متباعدة عن طريق الموريتاني محمد

أسويعيد، ال

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