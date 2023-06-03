2023/06/03 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، بذل جهود كبيرة لتسريع وتيرة استخدام الدفع الإلكتروني وتعميمها، فيما أشار إلى إبرام تعاقدات لاعتماد أدوات الدفع في التعاملات المالية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هناك جهوداً كبيرة من قبل البنك المركزي بالتعاون مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في الاقتصاد العراقي".

وأضاف خلف، أن "هناك وزارات بدأت حالياً وبشكل تدريجي، الدخول بمشروع الدفع الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "المشروع يحتاج إلى أنظمة قبل إطلاق عملية التحصيل أو الجباية الإلكترونية، وهناك حاجة إلى ترتيبات استباقية من أنظمة وبنى تحتية إلكترونية".

ولفت إلى، أن "هناك الكثير من التعاقدات التي قامت بها مؤسسات الجباية لا سيما الحكومية؛ لاعتماد الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية"، مضيفاً: "نعتقد مع نهاية العام الحالي، سيكون هنالك تغيير ملحوظ وزيادة بعدد أجهزة الدفع وإقبال المواطنين على استخدامها، كما أن لدينا تعليمات تكفل حقوق والتزامات جميع الجهات المتعاملة في موضوع الدفع الإلكتروني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: جهود كبيرة لتسريع وتيرة استخدام الدفع الإلكتروني وتعميمها ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: جهود كبيرة لتسريع وتيرة استخدام الدفع الإلكتروني وتعميمها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).