اسايش اربيل تعتقل شخصا يبيع اجهزة للغش الامتحاني

2023/06/03 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية اسايش اربيل ، اليوم السبت، القاء القبض على شخص بتهمة بيع اجهزة الغش الامتحاني. وقالت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن قواتها “تمكنت من إلقاء القبض على […]

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