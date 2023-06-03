2023/06/03 | 21:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GhJpyO3mliQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار الفارس لحورية فرغلي: "الله عاقبج لان أنتي أغريتي جيل كامل"؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار الفارس لحورية فرغلي: "الله عاقبج لان أنتي أغريتي جيل كامل"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).