2023/06/03 | 21:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ik5s5tCpZww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || تفجر الخلاف بين المركز والاقليم بشأن استئناف تصدير النفط) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || تفجر الخلاف بين المركز والاقليم بشأن استئناف تصدير النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).