المندلاوي يكشف لـ(بغداد اليوم) موعد تمرير الموازنة -عاجل

2023/06/03 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، عن اتفاق الكتل السياسية على تمرير مشروع قانون الموازنة المالية في هذا الأسبوع.

وقال المندلاوي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) :"هناك بعض الاختلافات مع الكرد وسنمضي بتسويتها" مشيرا الى ان "هناك لجانا واجتماعات متواصلة بين بغداد واقليم كردستان لحل الاشكالات بخصوص الموازنة".

وأضاف "الأرقام الموجودة بالعجز بقيت نفسها لكن نعد بموازنة خدمية للمواطنين هذا العام وستلبي طموحات الشعب العراقي".

وكان مجلس النواب، أخفق في عقد جلسة للتصويت على الموازنة السبت الماضي بسبب استمرار الخلاف على حصة اقليم كردستان الذي رفض أي تعديل بشأنها.

وتفيد مصادر باتفاق الإطار التنسيقي وإدارة الدولة على تمرير الموازنة خلال الأسبوع الحالي.

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