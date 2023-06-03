2023/06/03 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يشهد العراق ظهور القمر الوردي او (الفراولة).

وأكتمل القمر الليلة بعد غروب الشمس وظهر البدر منيراً وساطعاً.

وجاءت تسمية قمر الفراولة من القبائل الأمريكية الأصلية نسبة الى موسم حصاد فاكهة الفراولة، كذلك يسمى أيضا "قمر نضوج التوت" نسبة إلى موسم حصاد الفاكهة.

ويرتفع البدر جنبا إلى جنب مع النجم العملاق الأحمر قلب العقرب الواقع على بعد 550 سنة ضوئية من النظام الشمسي ويمكن رؤية النجم وهو بقرب القمر عل مدار الليلة.

ولن يكون قمر الفراولة باللون الأحمر أو الوردي، ولكن إذا كنت ترغب في رؤية القمر بهذه الألوان عليك مشاهدته عندما يكون منخفضا في السماء قرب الأفق، عندما يشتت الغلاف الجوي المزيد من ضوئه الأزرق، تاركا وراءه درجات اللون البرتقالي والأحمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمر "الفراولة" يُنير سماء العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القمر "الفراولة" يُنير سماء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).