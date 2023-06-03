تريث حكومي بشأن إقالة المحافظين

2023/06/03 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر،السبت، عن وجود تريث حكومي بشأن اقالة المحافظين الى ما بعد اجراء الانتخابات المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قوى إدارة الدولة توصلت إلى شبه اتفاق نهائي بشان التريث بإقالة المحافظين الذي وعدت به الحكومة”، لافتا الى ان “قرار إدارة الدولة استثنى قبول استقالة المحافظ في حال ترشحه للانتخابات المحلية”.

وأضاف، انه “خلال اجتماعات قوى الإطار التنسيقي الأخيرة تم طرح قضية اقالة المحافظين ممن لديهم شبهات فساد او خلل في أدائهم الإداري”، مبينا ان “تلك القوى توصلت الى قرار التريث بسبب قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات وأسباب أخرى”.

وتابع، ان “سبب اتخاذ قوى إدارة الدولة قرار التريث باستبدال او اقالة المحافظين الذي وعدت به الحكومة وعلى ضوء لجان التقييم المشكلة من مجلس الوزراء بسبب قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن تخوف بعض القوى من استغلال البعض للتسقيط”.

وأشار جعفر الى انه ” في نفس الوقت اكدت قوى إدارة الدولة بان أي محافظ يرغب بالترشيح لمجالس المحافظات يتوجب عليه ان يقدم استقالته عند بدء التقديم كمرشح للانتخابات لدى مفوضية الانتخابات”.

وتعتزم الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، إجراء تغييرات على عدد من المحافظين ممن يواجهون اتهامات بالفساد أو سوء الإدارة في محافظاتهم.

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