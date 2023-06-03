موارد ديالى: الامطار والسيول ساهمت بتغذية اغلب سدود المحافظة

2023/06/03 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مدير عام الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري، السبت، ان الامطار والسيول ساهمت في تغذية اغلب سدود ديالى واضافت كميات جيدة خاصة في بحيرة سد العظيم.

وقال المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الامطار والسيول ساهمت في تغذية اغلب سدود ديالى واضافت كميات جيدة خاصة في بحيرة سد العظيم التي وصلت الى أكثر من 600 مليون م3 يمكن القول بان الوضع الحالي أفضل من العام الماضي بنسب جيدة”.

وأضاف، ان ” الوضع المائي في ديالى يقع ضمن مضلة التحدي والظروف تفرض متغيرات مهمة من خلال تبني ستراتجية ابرزها تغير انماط السقي والسعي الى استغلال اي بدئل لتوفير المياه ومنها ستراتيجية حصاد المياه وهناك مشاريع في هذا الاتجاه منها نقل المياه من مناطق الى اخرى او بناء سدود او استغلال المياه الجوفية عبر الابار في تغطية احتياجات الاهالي في مناطق أخرى” , متوقعا ” بروز مشاريع مهمة في هذا الاتجاه”.

وأشار الى ان “حجم التحديات للسدود الخمسة جعل التعاطي مع هذا الملف الحيوي صعب في جوانب كثيرة تستلزم اجراءات حازمة مع بعض الظواهر السلبية ومنها التجاوزات على الانهر والجداول المائية”.

وأوضح المعموري، ان ” التجاوز على مياه الانهر من خلال رمي النفايات ومياه الصرف الصحي مخالف للقانون وجهودنا في منعها مستمرة على مدار الوقت ونرفع شهريا عشرات الاطنان من النفايات من الانهر الرئيسية ودعوتنا للاهالي بان الانهر هي شريان الحياة” .

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