أخيرا.. بايدن يقر قانون رفع سقف الدين العام

2023/06/03 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، قانون رفع سقف الدين العام للبلاد بعد مفاوضات مطولة دامت أسابيع بين الديمقراطيين والجمهوريين.

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