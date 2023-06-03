تحرير ست ايزيديات بعد تسع سنوات من اختطافهن

2023/06/03 | 21:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اعلنت الناشطة الأيزيدية نادية مراد اليوم عن إنقاذ ست إيزيديات بعد 8 سنوات ونصف في الأسر لدى تنظيم داعش.وقالت مراد في بيان،”بعد أسابيع من التحقيق ، يسعدني للغاية أن أبلغكم بأننا أنقذنا ست نساء أيزيديات كانوا قد تم أسرهم عام 2014″.‏ ‏و كانت تلك النساء أطفالاً و مراهقات عند …

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