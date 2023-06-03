كتاب جديد للدكتور محمد طاقة يصف فيه العالم بـ “المجنون جدا”

2023/06/03 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء العاني – عمان أصدر البروفسور الدكتور محمد طاقة كتابه السابع عشر (عالم مجنون جداً)، يتناول فيه عددا من الدراسات والبحوث والمقالات العلمية والسياسية والاقتصادية، حيث يركز في معالجاته على إن الإنسانية تعيش في وسط عالم مجنون متلاطم ومنفلت تقوده قوى الظلام في العالم، وهو عالم يمتلأ بالكذب والدجل والشعوذة ويسوده الظلم والحقد والانتقام والكراهية […]

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