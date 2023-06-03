2023/06/03 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح وطن يعتمد الواقعية التصويرية في رسوماته: الفرشاة عندي نهر ثالث بعد دجلة و الفرات يروي الملامح المتعبة النجف – سعدون الجابري التشكيلي صلاح وطن من مواليد النجف عام 1955 أفضل رسام في جامعة الكوفة لمدة أربعة سنوات متتالية ، بدأ بالرسم كهاو منذ طفولته و شجعه على ذلك والده ، شارك بالعديد من الأعمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح وطن يعتمد الواقعية التصويرية في رسوماته:) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح وطن يعتمد الواقعية التصويرية في رسوماته:) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).