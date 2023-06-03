2023/06/03 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمل مسرحي لعطوان بغداد – الزمان تعاون جديد بين كاتب السيناريو صباح عطوان والفنان سعدون جابر ،اعلن عنه عطوان في صفحته في (فيسبوك) قائلا(اخيرا..عمل مسرحي تم الاتفاق على كتابته لينتج لمسرح الطيب للفنان سعدون جابر بمشاركة فنانين عراقيين كبار واخراج الفنان غانم حميد..ويناقش اختلافات الأذواق بين الاجيال خلال قرن..والصراع بين القيم المختلفة لابراز […]

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