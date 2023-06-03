كربلاء ونفط ميسان يتعادلان في الدوري الممتاز

2023/06/03 | 22:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريق كربلاء مع ضيفه فريق نفط

ميسان بنتيجة 1-1 في مباراة جرت على ملعب

النجف

وسجل كربلاء هدفه الوحيد في الدقيقة 18

من زمن الشوط الأول عن طريق مشتاق طالب،

وجاء هدف التعديل لنفط ميسان في الدقيقة

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