‏وزيرة الاتصالات تكشف عن سياسة جديدة لعمل شركات الانترنت في العراق

2023/06/03 | 22:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري،

اليوم السبت، عن سياسة جديدة لعمل شركات

الانترنت في العراق.

وقالت الياسري،إن "وزارة الاتصالات

استلمت تركة ثقيلة في أسباب عدم التزام

بعض شركات الانترنت لاسيما الشركات

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